Le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Abdelkrim Medouar, a indiqué que son instance réfléchissait à "toutes les hypothèses" concernant la suite à donner à la saison, suspendue en raison de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), à une semaine de la date fixée par le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) pour une éventuelle reprise des compétitions.

"Pour l’instant, il y a une date officielle de reprise qui est le 5 avril et les clubs doivent s'y conformer, d’ailleurs nous avons établi un calendrier des matches qui mènera vers la fin des championnats au plus tard la première semaine du mois de juin.

Toutefois, la reprise du championnat dépend de l’évolution de la situation.

Bien entendu, nous réfléchissons en concertation avec les acteurs du football sur toutes les hypothèses", a-t-il affirmé samedi soir sur les ondes de la radio nationale.

En raison de la situation sanitaire actuelle au pays, le MJS a pris la décision de suspendre toutes les manifestations sportives, toutes disciplines confondues, et de fermer toutes les infrastructures sportives, de jeunesse et de loisirs, jusqu'au 5 avril.

Selon un dernier bilan établi samedi par le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, 454 personnes ont été infectées en Algérie, dont 29 décès.

Concernant les salaires impayés des joueurs en cette période d'inactivité, le premier responsable de l'instance dirigeante de la compétition a indiqué qu'il attendait la fin de la pandémie pour entreprendre des démarches.

"Une fois la situation normalisée, on peut envisager des initiatives et des rencontres pour débattre sur divers sujets qui ont un rapport avec cette trêve forcée, notamment les salaires. Pour l’instant, tout débat sur le championnat est inapproprié", a-t-il conclu.