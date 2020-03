"La DTN envisage de proposer prochainement des mesures de soutien et de relance les plus appropriées à chaque secteur dans le champ footballistique national", a écrit le DTN dans une lettre adressée à ses collègues techniciens et aux licenciés.

Il a appelé aussi les staffs technique et médical des clubs à "être souvent en contact avec les joueurs pour faire le point régulièrement".

Concernant la suite à donner au reste de la saison, Ameur Chafik a expliqué que la FAF ne veut pas prendre de décision, mais "souhaiterait qu'un certain nombre de scénarios soient proposés et que l’on puisse choisir parmi ces propositions. Ce qu’il faut éviter, c’est que chacun invente ses propres règles".