La Société des Eaux et l'Assainissement d'Alger (SEAAL) a annoncé samedi de réduire ses activités en ces temps de pandémie de Coronavirus et de se focaliser principalement sur l’alimentation en eau potable et le traitement des eaux usées.

La direction de la communication et du développement durable de cette société a indiqué dans un communiqué qu'"en raison de l’épidémie de Coronavirus (COVID 19), SEAAL a déployé un plan de continuité de ses activités, centré sur les priorités liées à l’alimentation en eau potable et au traitement des eaux usées".

"Pour limiter le risque de propagation du Coronavirus, et ainsi protéger ses clients et ses salariés, SEAAL a procédé à la fermeture de 29 agences clientèle.

Dans ce même objectif, nous avons aussi suspendu la relève et la distribution des factures.

Votre consommation sera ainsi estimée sur la base de vos historiques de consommations", précise-t-on dans le même texte.

SEAAL a relevé dans le même communiqué que "les coupures pour non-paiement seront suspendues", conformément aux directives du ministre des Ressources en Eau, incitant toutefois ses clients à "utiliser l’eau de manière raisonnable, et éviter les gaspillages".

"SEAAL maintient opérationnel son centre d’appels téléphoniques et 11 agences clientèle, 8 sur Alger et 3 sur Tipasa", a-t-on ajouté dans le communiqué.

Elle a, par ailleurs, invité ses clients à télécharger l’application "WAKALATI" sur smartphone, disponible sur le site web de SEAAL ou sur Play Stor.

Cette application permet au client, selon le même texte, de déposer son relevé de compteur, de payer sa facture en ligne via la carte CIB ou EDDAHABIA, de consulter, télécharger et dématérialiser sa facture, de suivre sa consommation et visualiser et modifier vos données personnelles et d'accéder à toutes les informations sur l’eau dans sa commune (qualité, travaux en cours...etc).