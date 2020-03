L'Espagne a enregistré 838 morts du coronavirus (Covid-19) en 24 heures, un nouveau record quotidien après les 832 de la veille, portant le bilan de la pandémie à 6.528 morts, selon les chiffres publiés dimanche par le ministère de la Santé.

Le nombre de cas confirmés a atteint 78.797, une progression de 9,1% en un jour dans le second pays le plus endeuillé par le Covid-19 après l'Italie, et qui va durcir encore les règles du confinement. Le nombre de personnes guéries a aussi augmenté de 19,7% en 24 heures à 14.709. Après l'Italie, l'Espagne a décidé samedi de durcir les mesures prises pour lutter contre le Covid-19 en ordonnant l'arrêt des "activités non essentielles".

"Tous les salariés des activités non essentielles devront rester chez eux durant les deux prochaines semaines", soit jusqu'au jeudi 9 avril, début du week-end de Pâques, a déclaré le chef du gouvernement Pedro Sanchez.

Sont considérées comme activités essentielles la santé, l'alimentation ou l'énergie notamment. Cette mesure doit être approuvée dimanche lors d'un conseil des ministres extraordinaire qui devrait préciser quels secteurs exactem ent sont visés.



Italie Plus de 10.000 morts en Italie

L'Italie a dépassé les 10.000 morts causés par la pandémie de coronavirus (Covid-19), avec 889 comptabilisés en 24 heures, a annoncé samedi la Protection civile.

Avec 10.023 décès, l'Italie est le pays le plus endeuillé au monde par cette pandémie.

Elle a enregistré un total de 92.472 cas, avec une contagion qui poursuit son lent ralentissement: +8,3% jeudi, +7,4% vendredi et +6,9% ce samedi.

Une note d'espoir malgré ces chiffres impressionnants : en Lombardie, la région la plus touchée de la péninsule avec près de 40.000 cas et près de 6.000 morts, le nombre de personnes hospitalisées avec des symptômes est resté quasiment stable (11.152, +15 en 24 heures), de même que celui des patients en soins intensifs (1.319, +27 en 24 heures).

"Dans nos hôpitaux, on commence à pousser un soupir de soulagement, léger mais quand même.

Dans tous les services d'urgences, on enregistre une réduction (des arrivées de patients, ndlr), dans quelques-uns elle est légère, dans d'autres plus marquée", a déclaré Giulio Gallera, le responsable de la santé en Lombardie.

L'Emilie-Romagne reste la deuxième région la plus touchée avec plus de 1.300 décès et plus de 12.000 cas, précise la protection civile. "Le compte courant de la protection civile a déjà recueilli plus de 61 millions d'euros de donation. Sur cette somme, 7,32 millions ont déjà été dépensés pour l'achat de masques et respirateurs", a souligné Angelo Borrelli, le chef de la protection civile, en présentant à la presse les dernières données.

USA Le nombre de morts dépasse les 2.000

Le nombre des décès provoqués par la pandémie de coronavirus aux Etats-Unis a dépassé les 2.000 samedi, tandis que le nombre des cas bondissait à plus de 120.000, selon l'université Johns Hopkins, dont le décompte fait référence.

Les Etats-Unis sont le pays au monde ayant enregistré le plus grand nombre de cas confirmés (121.117).

Le nombre des morts (2.010) a doublé depuis mercredi, lorsqu'il avait franchi la barre des 1.000.

Chine Aucun nouveau cas confirmé de COVID-19 signalé à Wuhan

Aucun nouveau cas confirmé de COVID-19 n'a été signalé samedi à Wuhan, la ville autrefois la plus touchée dans la province du Hubei (centre de la Chine). Samedi, la province n'a non plus enregistré de nouveaux cas de COVID-19, selon la commission provinciale de la santé. La province a vu cinq nouveaux décès, tous à Wuhan. Aucun nouveau cas suspecté n'a été signalé samedi dans la province.

Un total de 467 patients ont quitté l'hôpital samedi après leur rétablissement. Parmi les 2.054 patients sous traitement à l'hôpital, 515 étaient toujours dans un état grave et 195 autres dans un état critique, selon la commission. Selon le bilan dressé samedi, le Hubei a signalé un total de 67.801 cas confirmés de COVID-19, dont 50.006 à Wuhan.