Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, et ancien ministre, Patrick Devedjian est mort des suites du Covid-19, a annoncé dimanche le département français.

Patrick Devedjian est décédé des suites du coronavirus à 75 ans.

L'ancien ministre avait annoncé le 26 mars souffrir du coronavirus.

Il disait être stabilisé.

Il avait été placé en observation dans un hôpital du département. "Je suis touché par l'épidémie, donc à même de témoigner directement du travail exceptionnel des médecins et de tous les personnels soignants. Fatigué mais stabilisé grâce à eux, je remonte la pente et leur adresse un très grand merci pour leur aide constante à tous les malades", écrivait-il sur Twitter.

L'homme politique avait été ministre sous les présidences de Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy.

Avocat de profession, ancien député de la 13e circonscription des Hauts-de-Seine de 1986 à 2017, il fut également porte-parole du RPR de 1999 à 2001, et Secrétaire général de l’UMP de 2007 à 2008.

Gérard Larcher, président du Sénat a aussitôt réagi sur Twitter: "Grande tristesse d'apprendre la mort de Patrick Devedjian. Homme courageux et totalement dévoué à sa ville d'Antony et aux Hauts-de-Seine. Condoléances à sa famille et à ses équipes".