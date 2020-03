Les autorités sanitaires danoises ont fait état, jusqu'à samedi soir, de 13 nouveaux morts liés au nouveau coronavirus, portant à 65 le nombre des décès dans le pays, et le nombre en augmentation continue en Europe du nord, selon des chiffres établis par des médias, sur la base de bilans officiels.

Sur 18.810 tests effectués, 2.201 cas sont positifs, dont 459 sont hospitalisés, 121 en soins intensifs et 104 sous respirateurs.

Le Conseil national de la santé estime que jusqu'à 580.

000 personnes (environ 10% de la population), seraient infectées lors de la première vague de la maladie au printemps. Parmi les personnes infectées, jusqu'à 11.200 seront tellement malades du coronavirus qu'ils doivent être hospitalisés, et 2.800 auront besoin d'un traitement intensif.

De nouveaux chiffres publiés samedi montrent qu'au total 102 personnes sont mortes en Suède des suites du coronavirus.

Les derniers chiffres de l'Agence de la santé publique montrent que 400 autres personnes ont confirmé l'infection depuis vendredi, portant ainsi à 3.447, le nombre total des contaminations.

Un total de 239 personnes sont a ctuellement en soins intensifs ou l'ont été jusqu'à présent.

Un peu moins de la moitié de tous les cas enregistrés et plus de la moitié de tous ceux qui sont morts ont été découverts à Stockholm. Le Premier ministre Stefan Löfven a déclaré qu'il envisageait d'isoler Stockholm si l'épidémie s'aggravait. Outre la capitale, le gouvernement envisage également d'isoler d'autres régions du pays si la situation l'exige.

De son côté, la Norvège a annoncé samedi un total de 20 décès dus au Covid-19, l'âge moyen étant de 84 ans, et 3.845 cas d'infection signalés au système de notification des maladies transmissibles. L'Institut norvégien de santé publique (FHI) a précisé dans un communiqué que l'âge moyen des personnes infectées est de 48 ans, 52% étant des hommes. Quelque 128 patients ont été admis aux unités de soins intensifs, dont 88 sont toujours hospitalisés, selon le registre norvégien des soins intensifs, et 82.584 personnes ont été dépistées au Covid-19.

En moyenne, environ 4% ont été infectés jusqu'à présent par le virus, mais la proportion de cas positifs a augmenté ces derniers jours.

La Finlande a annoncé samedi deux nouveaux décès liés au Covid-19 en l'espace de 24 heures, portant à neuf le total des décès dans le pays nordique.

Jusqu'à présent, sept personnes sont mortes dans le dis trict hospitalier d'Helsinki-Uusimaa (SHU), une dans le district hospitalier de Tampere-Pirkanmaa (TAYS) et une dans le district de Pohjois-Pohjanmaa (OYS).

Le nombre de cas d'infection au coronavirus en Finlande est passé à 1.163, selon l'Institut national de la santé et du bien-être (THL). Pas moins de 112 patients sont hospitalisés, dont 31 dans l'unité de soins intensifs. Samedi matin, 640 personnes ont été testées positives au Covid-19 au total en Estonie, selon le Conseil de la santé.

70 nouveaux cas ont été diagnostiqués au cours des dernières 24 heures, le plus grand nombre de tests positifs étant détectés à Saaremaa.

Un nombre de 9.300 tests de coronavirus a été effectué en Estonie depuis le 31 janvier.

Dans ce pays, jusqu’à samedi en Islande, qui compte actuellement 963 cas d’infection, dont 19 sont hospitalisés et six se trouvent en soins intensifs.

Sur un total de 14.635 tests effectués en Islande, 9.908 personnes sont placées en quarantaine et 849 en isolation.

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 30.000 morts dans le monde, dont les deux-tiers en Europe, depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan médiatique établi à partir de sources officielles samedi à 19H00 GMT.