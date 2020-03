Le premier cas de décès concerne un homme de 65 ans enregistré dans la wilaya d'Alger et qui était de retour d’une Omra alors que le deuxième cas, âgé de 84 ans, a été recensé dans la wilaya de Médéa. Il s'agit de l'oncle paternel de la première victime enregistrée dans cette wilaya.

Pour ce qui de la troisième victime, il s'agit d'un jeune homme de 45 ans de retour d'un voyage en Espagne, a précisé le Pr Fourar, lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution du Covid-19 dans le pays. Par ailleurs, deux (02) nouvelles personnes contaminées ont pu quitter l'hôpital, après leur rétablissement, portant ainsi à 31 le nombre des sujets guéris, a ajouté le conférencier, notant que sur les 454 cas de con taminations, répartis sur 36 wilayas, 192 relèvent de la wilaya de Blida, soit 42 % de l’ensemble des cas.

En outre, 78 % des cas comptabilisés à ce jour se trouvent dans neuf (09) wilayas, à savoir Alger, Blida, Tizi-Ouzou, Constantine, Oran, Tipaza, Médéa, Béjaia et Sétif, alors que 16 wilayas ont enregistré entre un (01) et trois (03) cas seulement, a-t-il ajouté. Parmi les 454 cas enregistrés, figurent 252 de sexe masculin et 202 de sexe féminin, sachant que leur moyenne d’âge est de 64 ans, tandis que les 29 décès déplorés sont répartis à travers 12 wilayas, dont 55 % à Alger, Blida et Tizi-Ouzou, a-t-il détaillé.

Le même responsable a tenu à réitérer la nécessité pour les citoyens de " respecter les recommandations des spécialistes s'agissant des règles d'hygiène personnelle et environnementale ainsi que des conditions de confinement sanitaire, afin d'éviter toute contagion au coronavirus ". A l’échelle mondiale, 591.971 cas confirmés ont été notifiés ces dernières 24 heures, soit 63.946 nouveaux cas, dont 53% en Europe, ayant entrainé 3.418 nouveaux décès portant le nombre total des décès à 27.090, dont 69 % en Europe, a également fait savoir le Pr Fourar.

De son côté, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Pr Abderrahmane Benbouzid a salué, dans une d éclaration à l’APS en marge de la présentation de ce bilan, " l’élan de solidarité " affiché par de nombreuses parties, nationales et étrangères, afin de participer concrètement à lutter contre la propagation du Covid-19.

Ces dernières ayant proposé de mettre à la disposition des pouvoirs publics un nombre considérable de respirateurs artificiels dont la " réception dépendra de la Chine qui en est le fabricant et qui reçoit une forte demande de la part de nombreux pays pour ce matériel ", a-t-il explicité.