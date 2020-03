Le corps d'un homme identifié comme Thomas Schaefer, le ministre des Finances de l'Etat allemand de Hesse, a été retrouvé sur une ligne de train à grande vitesse dans la ville de Hochheim entre Francfort et Mayence, a rapporté dimanche la presse locale, citant la police.

La présence d'un corps sur les rails a été signalée pour la première fois par des témoins aux ambulanciers paramédicaux, qui n'ont pas été en mesure d'identifier initialement les restes en raison de l'étendue des blessures, ont précisé les médias allemands.

Les enquêteurs ont déclaré qu'une enquête sur les lieux avait confirmé l'identité de l'homme en tant que Schefer et que la mort était probablement un suicide. La police n'a pas communiqué immédiatement d'autres détails sur l'affaire.

Selon les médias de l'Etat de Hesse, l'homme de 54 ans est apparu régulièrement en public ces derniers jours, par exemple, pour informer le public de l'aide financière pendant la crise des coronavirus.

Le politicien chrétien-démocrate (CDU) était actif dans la politique de l'Etat de Hesse depuis plus de deux décennies et ministre des Finances depuis près de 10 ans.

La capitale financière de l'Allemagne, Francfort, se trouve en Hesse et est la plus grande ville de l'Etat.

Dans un communiqué, le Premier ministre, Volker Bouffier a déclaré que la direction de l'Etat avait reçu la nouvelle avec "tristesse et incrédulité".

"Nous sommes tous choqués et pouvons à peine croire" que Schaefer est mort si "soudainement et de manière inattendue", a déclaré Bouffier, ajoutant: "Nos sincères condoléances vont à ses proches parents".

Il devrait faire une nouvelle déclaration dimanche à midi, lors d'une conférence de presse vidéo sur la pandémie de coronavirus dans l'Etat.

Le chef sortant de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, a déclaré que la mort soudaine de Sch?fer "m'a choqué, nous a tous choqués" dans le parti.

"Cela nous a frappés et nous a rendus tristes et stupéfaits", a-t-elle écrit sur Twitter.