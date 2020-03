Des récentes études portant sur l'épilepsie ont permis de découvrir qu'une injection de cellules cérébrale peut calmer les crises. Parallèlement, un nouveau dispositif a été mis au point pour en prédire l'arrivée.

Une nouvelle étude des chercheurs de l'université de San Francisco, aux Etats-Unis, donne de l'espoir au 40% des personnes souffrant d'épilepsie qui ne répondent pas aux traitements. Les chercheurs sont parvenus à arrêter les crises chez des souris adultes atteintes d'une forme sévère d'épilepsie en leur transplantant un certain type de cellules dans le cerveau.

Cette maladie, qui touche plus de 60 millions de personnes dans le monde, se manifeste par des crises avec des contractions musculaires et une perte de connaissances entrainant souvent une chute et, parfois, des blessures. L'étude, publiée dans la revue Nature Neuroscience du 5 mai et complétée par une autre étude parue dans Cell Stem Cell, laisse espérer que les thérapies cellulaires sont efficaces dans le traitement de l'épilepsie tout comme pour d'autres troubles neurologiques.

Entre autres, le professeur Mark Cook, chef du service de médecine à l'université de Melbourne, en Australie, et les chercheurs de l'entreprise NeuroVista, aux Etats-Unis ont mis au point récemment un nouveau dispositif composé d'un implant et d'un boîtier permettant de prédire à 65% l'arrivée d'une crise.

De quoi bouleverser le quotidien des personnes touchées par l'épilepsie, deuxième maladie neurologique la plus fréquente après l'AVC.