Grâce à la découverte du rôle joué par le sodium au cœur des fonctions cérébrales, on peut envisager des médicaments visant à soigner des maladies comme l’épilepsie ou la douleur neuropathique. En effet, des scientifiques américains de l’Université McGill en collaboration avec des chercheurs de l’Université d’Oxford ont prouvé que le sodium, l’ingrédient principal du sel alimentaire, est le commutateur unique d’un récepteur de neurotransmetteur du cerveau, appelé le récepteur kaïnate, responsable de nombreux troubles comme l’épilepsie, qui touche 0 ,6 à 0,7% de la population française.

Les auteurs de l’étude ont utilisé des simulations informatiques pour comprendre l’incidence du sodium sur le récepteur kaïnate et parvenir à ces conclusions, publiées par la revue Nature Structural & Molecular Biology.

En travaillant sur un médicament capable de désactiver ces récepteurs, il serait donc possible, par exemple, de limiter les crises d’épilepsie. Entre autres, les chercheurs ont identifié le site précis «qui lie les atomes de sodium et contrôle l’activation et l’inactivation des récepteurs kaïnates», ce qui signifie que les futurs médicaments développés en marge de cette étude présenteront moins d’effets indésirables que les traitements actuels, affirme Derek Bowie, l’un des auteurs de l’étude.