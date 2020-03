Des chercheurs américains ont mis au point un système permettant de libérer une molécule, l’adénosine, qui atténue les crises d’épilepsie. Des essais cliniques sur des rats ont donné des résultats encourageants sur le long terme.

Des premiers essais menés sur des rats en laboratoire concernant un nouveau système pour arrêter la progression de l’épilepsie donnent de l’espoir aux patients qui ne répondent pas au traitement médicamenteux, soit 30% des cas. Cette maladie se manifeste par des crises résultant d’une décharge anormale et simultanée de milliers de neurones, explique l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm) sur son site.

Or, des chercheurs américains du Legacy Research Institute (Portland), de l’Oregon Health and Sciences University (OHSU) et de l'Université Tufts (Boston) se sont penchés sur les effets de l’adénosine, une molécule libérée par les neurones connue pour atténuer les crises. Dans une étude publiée par la revue The Journal of clinical investigation, les scientifiques expliquent avoir mis au point des implants en soie conçus pour libérer cette substance.

Placés dans le cerveau de rats épileptiques, ces implants ont entrainé une amélioration significative de la maladie sur le long terme.

Les chercheurs estiment que pour un traitement de 10 jours d’adénosine, l’action de la molécule dure environ trois mois.

Ces implants, qui sont biodégradables et se dissolvent complètement après avoir libéré l’adénosine, doivent encore être testés chez des patients humains, mais ils ouvrent la porte à une nouvelle forme de traitement qui pourrait changer significativement le quotidien des malades.