Un missile a été "intercepté et détruit" dans le ciel de Ryad dans la nuit de samedi à dimanche, a annoncé la chaîne de télévision d'Etat saoudienne Al-Ekhbariya, citant la coalition militaire qui intervient au Yémen contre Houthis.

"La coalition confirme l'interception et la destruction d'un missile balistique dans le ciel de Riyadh", a précisé le média. Au moins trois bruits d'explosion ont été entendus dans la nuit, selon plusieurs correspondants de médias sur place. Cette attaque déjouée, qui n'a pas été revendiquée, intervient alors que le gouvernement yéménite, appuyé par la coalition dirigée par Ryadh, et le mouvement Ansarullah (Houthis), ont favorablement accueilli l'appel de l'ONU à un "cessez-le-feu immédiat et mondial" face à la menace commune du nouveau coronavirus.

Elle intervient également au moment du cinquième anniversaire de l'entrée de la coalition dans le conflit au Yémen pour contre Ansarullah. Le mouvement a déjà revendiqué plusieurs attaques sur le territoire saoudien, dont des raids en septembre 2019 contre des installations pétrolières majeures qui avaient provoqué d'importa nts dégâts et réduit momentanément de moitié la production d'or noir.