Des dizaines d'extrémistes présumés ont été arrêtées par les forces de sécurité mozambicaines, a annoncé vendredi soir le ministre de la Défense, Jaime Neto.

Lundi et mercredi, les membres d'un groupe qui sème la terreur depuis plus de deux ans dans la province du Cabo Delgado, a brièvement occupé Mocimboa da Praia et Quissanga, où ils ont détruit des bâtiments officiels. "Des membres de ce groupe (une cinquantaine) ont été arrêtés, nous appelons la population (de Mocimboa da Praia) à rester calme et à signaler tout mouvement ou toute personne suspecte aux autorités", a déclaré M. Neto devant la presse.

"Nous sommes bien équipés et parfaitement capables de repousser toute attaque", a poursuivi le ministre, "nous ne sommes pas en échec". Les insurgés opèrent depuis octobre 2017 dans toute la province du Cabo Delgado.

Ils y multiplient les attaques meurtrières contre les villageois et les forces de sécurité. Ces violences ont fait au moins 900 morts, selon un décompte de l'ONG Armed Conflict Location and Event Data Project (Acled), et causé le déplacement d'au moins 150.000 personnes, selon les autorités.