L'Algérie a condamné "avec force" les attaques ayant ciblé les 23 et 25 mars courant les localités de Macimboa de Paraia et de Quissangana dans la Région de Cabo Delgado dans le nord du Mozambique, a indiqué samedi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères (MAE), Abdelaziz Benali Cherif.

"Nous condamnons avec force les attaques ayant ciblé les 23 et 25 mars courant les localités de Macimboa de Paraia et de Quissangana dans la Région de Cabo Delgado dans le nord du Mozambique, attaques ayant occasionné de nombreuses victimes et la destruction de plusieurs équipements et installations publics", a-t-il précisé dans une déclaration à l'APS.

"Nous exprimons notre soutien au Gouvernement et au Peuple amis du Mozambique et les assurons de notre solidarité face à cette épreuve", a-t-il ajouté.

"Nous sommes convaincus que les autorités et le peuple mozambicains sauront venir à bout de la menace terroriste et transcender les difficultés actuelles à la faveur des efforts qu’ils n’ont de cesse déployé pour assoir la paix et la stabilité et favoriser le développement dan s le pays", a souligné le porte-parole du MAE.