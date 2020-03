Le Dr Ahmed Taleb Ibrahimi a appelé dimanche à Alger le peuple algérien à "faire prévaloir" l'esprit de solidarité nationale, à "faire preuve de discipline" et à s'en tenir aux orientations des autorités sanitaires pour faire face à la propagation du nouveau coronavirus (Covid-19).

"Notre chère patrie traverse une grave épreuve imposée par la propagation de la pandémie du nouveau Coronavirus que les pouvoirs publics s'emploient à tous les niveaux à gérer avec sagesse et responsabilité avec les capacités humaines et matérielles disponibles", a écrit Dr Taleb Ibrahim dans son appel au peuple, dont l'APS a obtenu une copie.

"Face à cette conjoncture difficile et sensible, nous ne pouvons que faire prévaloir l'esprit de solidarité nationale, de faire preuve de discipline et de patience et de nous en tenir aux orientations des autorités sanitaires du pays", a-t-il ajouté appelant à "écouter les médecins et spécialistes que je salue tous pour leurs sacrifices".

Appelant à l’impérative "adhésion aux efforts consentis" par les deux secteurs, public et pr ivé, en vue d'endiguer cette pandémie, à travers le respect des mesures préventives "impérieuses en cette période", il a préconisé dans ce sens le confinement et la réduction des déplacements", en étant à l’écoute des conseils sanitaires dans "un esprit de fraternité, de solidarité, de sérénité de discipline et de la foi en Allah".

Après avoir rappelé l’impératif de "ne pas sous-estimer le danger de cette nouvelle épidémie dévastatrice", il a exhorté les citoyens à "ne pas se laisser entrainer par les discours alarmistes qui sèment la terreur parmi la population, résignée face à la volonté divine et confiante en les capacités de la nation".

"Cette conjoncture nous appelle à la vigilance, la prudence, la prévention et à la patience qu'Allah nous a commandée", a-t-il ajouté.

Dr Taleb Ibrahimi a conclu son appel en assurant que "notre chère patrie parviendra grâce à Allah et à la détermination de ses enfants à surpasser cette épreuve", rappelant que "nombreuses sont les épreuves traversées, dans le passé, par nos aïeux qui s'en sont sortis grâce à leur solidarité et leur union".