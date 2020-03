Le Fonds monétaire international (FMI) a adopté des améliorations de son fonds fiduciaire d’assistance et de riposte aux catastrophes (fonds fiduciaire ARC) pour permettre un allégement du service de la dette à ses pays membres les plus pauvres et les plus vulnérables, a indiqué cette institution financière sur son site web.

Le fonds permet au FMI d’accorder des dons pour un allégement de la dette aux pays à faible revenu admissibles à la suite de catastrophes naturelles et de crises majeures de santé publique qui se propagent rapidement, précise la même source.

La pandémie de COVID-19 et les remous qui en résultent dans l’économie mondiale créent un besoin urgent d’aider les pays membres du FMI, y compris une aide exceptionnelle au financement de la balance des paiements pour les pays membres les plus pauvres qui sont particulièrement touchés par la pandémie.

Une aide bien ciblée permettra à ces pays de donner la priorité aux dépenses de santé, ainsi qu’à d’autres besoins immédiats dans cet environnement économique difficile, caractérisé par de fortes baisses des revenus, des pertes de recettes et une augmentation des dépenses.

Dans ce contexte, le conseil d’administration du FMI a approuvé des modifications du fonds fiduciaire ARC qui élargissent les critères d’admissibilité afin de mieux englober les circonstances créées par une pandémie mondiale et de mettre l’accent sur l’octroi d’une aide pour les besoins les plus immédiats.

En particulier, cette décision permettra à tous les pays membres ayant un revenu par habitant inférieur au seuil opérationnel de la Banque mondiale pour une aide concessionnelle d’être admis à bénéficier d’un allégement du service de la dette pour une période allant jusqu’à deux ans.

Cela s’appliquerait lorsqu’une pandémie mondiale mortelle cause de graves perturbations économiques dans l’ensemble des pays membres du FMI et crée des besoins de financement de la balance des paiements d’une ampleur telle qu’il est justifié de déployer un effort international concerté pour aider les pays les plus pauvres et les plus vulnérables.

Le FMI organise aussi une levée de fonds qui permettrait au fonds fiduciaire de fournir environ 1 milliard de dollars face à la pandémie actuelle.

La Directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva a appelé les pays membres du FMI les plus solides sur le plan économique à aider à reconstituer le fonds fiduciaire ARC, qui ne disposait que d e 200 millions de dollars pour les pays les plus pauvres du monde.

Le Royaume-Uni s’est engagé à hauteur de 150 millions de livres (183 millions de dollars).

D’autres donateurs, parmi lesquels le Japon et la Chine, présentent aussi des contributions importantes.

"Grâce à ce réaménagement, le fonds fiduciaire d’assistance et de riposte aux catastrophes du FMI peut maintenant offrir un allégement rapide du service de la dette au titre d’obligations envers le FMI à un plus grand nombre de nos pays membres les plus pauvres et les plus vulnérables" a-t-elle dit.

Et d’ajouter : "Cela les aidera à orienter une plus grande partie de leurs rares ressources financières vers leurs efforts médicaux d’urgence et autres opérations vitales de secours".