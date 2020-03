Une vaste opération de stérilisation et de désinfection des lieux publics est lancée à Bechar à travers les neuf (9) suretés de daïras de Bechar par les services de la sureté de wilaya dans le cadre des mesures préventives contre la propagation de la pandémie du coronavirus (Codiv 19), a-t-on appris auprès de la cellule de communication de cette sureté.

"Dans le cadre des mesures de prévention, nos services ont entamé à Bechar et à travers les neuf (9) suretés de daïras de cette wilaya l’exécution d’une opération de stérilisation et de désinfection des lieux publics où l’on enregistre un afflux de citoyens à savoir places, rues et grandes artères des grandes agglomérations de la region", a affirmé la même source.

Menée selon un programme tracé par la direction générale de la sureté nationale (DGSN) en coordination avec les autorités locales et les services compétents, cette opération concerne l’ensemble des lieux publics de la wilaya, a-t-on indique.

Cette action, qui s’étalera tout au long des prochaines semaines a été concrétisée avec l’apport des moyens mobiles et humains de l’unité 501, chargée en tant normal du maintien de l’ordre et la lutte anti émeute, a-t-on signalé.