Les éléments du Groupement territorial de la Gendarmerie nationale (GN) de la daïra de Hammam Bou Hadjar (Ain Témouchent) ont procédé la saisie de 44 qx de matières premières périmées, a-t-on appris vendredi auprès de cette institution sécuritaire.

Cette marchandise a été retrouvée par les gendarmes à la faveur d'une descente effectuée dans une usine de fabrication de produits alimentaires en conserve.

L'opération effectuée dans la daira Hammam Bou Hadjar a permis de saisir 44qx de matières premières (purées de tomate et confiture) périmées.

Les matières premières saisies consistent en 32 qx de matières première au parfum de fraise et 10 qx de pulpe de pomme en sus de 2 qx de purée de tomate stockés de manière non conforme aux conditions d'hygiène en vigueur. Le Procureur de la République près le tribunal de de Hammam Bou Hadjar a ordonné l'ouverture d'un enquête avec la saisie et la destruction de la marchandise en coordination avec les services du Commerce tout en présentant le propriétaire de cette usine à la justice.