Une quantité de 220 kg de viandes de poulet avariées, destinées à la commercialisation, a été saisie à Touggourt (160 km au Nord d’Ouargla), a-t-on appris auprès de la direction du Commerce de la wilaya d’Ouargla.

Cette opération combinée entre les services de la sûreté nationale et de la direction déléguée du Commerce de la wilaya déléguée de Touggourt, a eu lieu à la suite d’informations faisant de l’écoulement par un individu de la viande de poulet et d’abats stockés au niveau d’un garage dépourvu de normes d’hygiène et des conditions de conservation, a-t-on précisé. L’expertise vétérinaire réalisée sur la marchandise en question a attesté qu’elle était impropre à la consommation humaine, révèle la source, en signalant qu’un procès-verbal a été dressé en vue d’engager une procédure judiciaire à l'encontre du mis en cause pour possession de denrées alimentaires périssables impropres à la consommation, en l'absence de conditions d’hygiène et de conservation notamment.

Parallèlement, une saisie de plus de 300 kg de farine "impropres à la consommation" a été effectuée également à Touggourt dans une autre affaire, a-t-on fait savoir. Dans le cadre de la lutte contre la spéculation sur les denrées alimentaires de base, la brigade de lutte contre la fraude relevant de la direction du Commerce a aussi réalisé cette semaine une saisie de 37, 5 quintaux de farine à Ouargla, selon la même source.