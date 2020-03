Les mêmes services précisent qu’il est autorisé aux commerçants de fruits et légumes au niveau des deux marchés de gros de Boufarik et de Bougara, de transporter leurs marchandises au niveau du territoire de la wilaya, pendant la durée du confinement total et ce, de 23h00 à 06h00, sans disposer d’une autorisation de circuler délivrée par les autorités habilitées, une mesure qui s’applique également aux commerçants de détails. La présente instruction qui s’inscrit dans le cadre des mesures préventives décidées par la wilaya depuis le début de cette crise sanitaire en vue de contenir cette pandémie, vise à assurer l’approvisionnement des citoyens en fruits et légumes et préserver leur santé. Le wali de Blida, Kamel Nouicer, avait auparavant déclaré que le confinement total imposé à la wilaya "ne signifiait pas l'interruption de la vie et l'arrêt des services d’une manière quasi-totale", relevant à ce propos la prise de toutes les mesures qui devront assurer les différentes besoins essentiels des citoyens et éviter tout dysfonctionnement, notamment en ce qui concerne la couverture sanitaire et l’approvisionnement en produits alimentaires essentiels, les détergents et produits désinfectants et les produits énergétiques.