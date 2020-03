Une plateforme d'enseignement à distance a été réactivée par l'Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou (UMMTO), entre autres mesures de prévention contre la propagation de la pandémie de Coronavirus prises par cette institution universitaire, est-il indiqué jeudi sur son portail internet.

La direction de l'Université qui rappelle, dans son message à la communauté universitaire, la disponibilité de cette plateforme, E-learning Moodle, accessible à partir de son site internet, invite les enseignants qui ne sont pas déjà inscrit à le faire en créant des comptes qui leur permettraient d'y publier leurs cours.

Dans un second temps, il sera procédé, est-il ajouté, à l'activation d'un accès aux étudiants en les dotant de comptes personnalisés afin qu'ils puissent avoir accès aux supports pédagogiques mis en ligne. Une campagne de sensibilisation des enseignants et étudiants sur l'utilité de ce support d'enseignement qui leur permet de rester en relation même en étant en situation d'éloignement ou de confinement comme dans ce contexte de pandémie.

Pour l'heure, et depuis la réactivation de cette plateforme, il y a une dizaine de jours, quelques 500 enseignants, soit le quart du corps enseignants de l'UMMTO, se sont déjà inscrits et 70 a 100 nouveau inscrits sont enregistrés quotidiennement ces derniers jours, a-t-on, en outre, indiqué auprès de la section télé-enseignement de cette Université.