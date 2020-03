Ainsi, des pièces théâtrales ont été téléchargées sur la page Facebook de ce syndicat pour être diffusées sur le Net, après la décision de fermeture des structures et établissements culturels dans le cadre des mesures de prévention du Covid 19, a indiqué Belfadel Sidi Mohamed. Cette activité virtuelle comprend des extraits d'œuvres dont Zawadj Aristoqrati", "Cirque des Clowns" et "Mosaique" considérés comme appartenant au théâtre silencieux (pantomime), qui permet à la couche des sourds muets de les suivre. A noter que tous ces spectacles sont écrits par Belfadel Sidi Mohamed et mis en scène par Ghafour Bouzebouja Houari. En outre, un hommage sera rendu sur cette page facebook à la regrettée artiste Malika Nejadi décédée l'an dernier et dont une promotion sortante ser a baptisée en son nom, selon la même source. Composée de cinq stagiaires, cette promotion a suivi une formation de spécialiste en théâtre noir et théâtre d'ombre, encadrée un mois durant à la maison de jeunes "Ahmed Zabana" d’Oran par le metteur en scène Ghafour Bouzeboudja.