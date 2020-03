Trois narcotrafiquants ont été arrêtés et plus de 100 kg de kif traité ont été saisis à Aïn Defla et Naâma, lors d'une opération menée samedi par des détachements de l'Armée nationale populaire, en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et les services des Douanes, indique le ministère de la Défense nationale dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'Armée nationale populaire en coordination avec des éléments de la Gendarmerie nationale et les services des Douanes ont arrêté, le 28 mars 2020 à Aïn Defla (1e Région militaire) et Naâma (2e Région militaire), trois (3) narcotrafiquants, et saisi 125,5 kilogrammes de kif traité", précise la même source.

Dans le même contexte, des détachements de l’ANP "ont intercepté à Tamanrasset (6e Région militaire) et à Adrar et Tindouf (3e Région militaire) 9 personnes et saisi 5 véhicules et 2 camions chargés de 32 tonnes de denrées alimentaires, 1.000 litres de l’huile de table, 10 marteaux piqueurs, 6 groupes électrogènes".

D'autre part, des éléments de la Gen darmerie nationale "ont arrêté à Oran (2e Région militaire), trois criminels en possession de faux billets en monnaie nationale s’élevant à 4,5 milliards de centimes, et saisi 2 fusils artisanales à Biskra en 4ème Région militaire".

Par ailleurs, des détachements combinés de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale "ont mis en échec des tentatives de contrebande de 9.128 litres de carburant à Souk Ahras, Tébessa, El Tarf (5e Région militaire) et Adrar (3e Région militaire)", ajoute le communiqué.