Malgré nos différences physiques, le poisson zèbre possède un génome identique au nôtre à 70%. Une aubaine pour les chercheurs qui peuvent ainsi essayer de mieux comprendre l’origine des maladies génétiques.

Comment un si petit poisson peut-il nous aider à mieux comprendre et donc à soigner les maladies génétiques ? Le poisson zèbre (ou zebra fish) est une espèce vivant en Inde mais utilisée dans des labos du monde entier par les chercheurs travaillant sur les maladies génétiques. Deux études du Wellcome Trust Sanger Institute de Cambridge publiées dans la revue britannique Nature, expliquent l’intérêt de poursuivre les recherches sur le poisson zèbre car, en isolant les gènes associés aux maladies humaines, la proportion de gènes équivalents passe à 84 %. En raison de cette similitude, les chercheurs estiment qu’étudier les gènes du poisson améliorerait considérablement notre connaissance de la biologie humaine. Ils répertorient donc toutes les mutations génétiques observées chez les poissons dans une immense base de données accessible à tout le corps scientifique.

Par exemple, les myopathies génétiques héréditaires responsables de dystrophie musculaire sont provoquées par un gène appelé dystrophine, également présent chez le poisson zèbre et responsable de la même pathologie. «L'idée est d'utiliser un organisme modèle comme le poisson zèbre pour essayer de voir exactement ce que ces gènes font (...), de passer en revue chaque gène du génome et de regarder ce qu'une perte de fonction provoque chez le poisson», précise Ross Kettleborough, un scientifique ayant participé aux recherches.