Le ministère des Affaires religieuses a appelé mercredi au respect des mesures décidées par le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière concernant le lavage, la mise en linceul et l’inhumation des personnes décédées du coronavirus, indique un communiqué du ministère.

Du moment que le ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière "a pris en charge le lavage, la mise en linceul et l’inhumation des personnes décédées du coronavirus et a mis en place des mesures préventives rigoureuses, il est impératif selon la Charia, de respecter ces mesures pour préserver les vies », indique-t-on de même source.

"Le corps doit être placé dans un cercueil fermé avant tout déplacement.

Seulement un ou deux membres de la famille du défunt sont désignés pour assister à la cérémonie d’inhumation.

Ne pas autoriser aux proches du défunt à le voir et leur interdire de le toucher.

Récupérer tous les effets utilisés par la personne décédée avant sa mort (literie et vêtements) et les mettre dans un sac à incinérer », lit-on dans le communiqué.

Entre autres mesures, la même source rappelle le "nettoyage" des chambres et autres pièces pouvant être éventuellement contaminées, le nettoyage et la désinfection des objets utilisés par le mort, à l’instar de la vaisselle et autres, outre l’incinération de toute la literie ayant pu être touchée par les sécrétions du corps de la personne décédée.

Les personnes chargées de déplacer la dépouille mortelle doivent porter des gants spéciaux à incinérer, ajoute le communiqué, soulignant l’impératif de faire descendre «lentement » la dépouille mortelle dans la tombe, selon la même source.

Selon ces mesures, il faut respecter la distance de sécurité qui est de près d’un (01) mètre durant l’accomplissement de la prière sur le mort, en interdisant aux personnes malades d’assister à l’inhumation.

Le ministère implore Dieu Tout-Puissant de compter nos morts parmi les martyrs et de prêter patience et réconfort à leurs proches.