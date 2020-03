"L'Union européenne et ses Etats membres regrettent que les combats se soient intensifiés en Libye malgré les appels internationaux à une trêve humanitaire pour aider à contenir la propagation du coronavirus dans le pays. Les circonstances difficiles créées par la pandémie rendent encore plus urgente la nécessité d'arrêter les combats à Tripoli et dans tout le pays", a indiqué le haut représentant de l'UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, dans une déclaration.

Exhortant les parties au conflit à rechercher une solution politique à la crise, le chef de la diplomatie de l'UE a souligné qu'une trêve faciliterait la prise de toutes les mesures nécessaires pour protéger la population libyenne et les plus vulnérables du pays, y compris les déplacés libyens ainsi que les migrants, les réfugiés et les demandeurs d'asile dans les centres de détention, pour lesquels la propagation du virus pourrait avoir des conséquences catastrophiques.

Tout en insistant sur l'impératif de respecter l'embargo sur les armes imposé par l'ONU, M. Borrell a réitéré le soutien de l'UE au processus de Berlin et aux efforts de médiation sous l'égide des Nations unies. Il a également souligné la nécessité de nommer un nouveau Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU pour la Libye. L'organisation des Nations-Unies s'est dite vendredi "très inquiète" suite à la confirmation du premier cas de la maladie Covid-19 en Libye, craignant une propagation de l’épidémie qui pourrait submerger la capacité d'assistance humanitaire "déjà surchargée".

"La santé et la sécurité de toutes les personnes en Libye, dont 345.000 des plus vulnérables, sont menacées. Une éventuelle flambée pourrait submerger la capacité d’assistance humanitaire déjà surchargée", a déclaré Stéphane Dujarric, porte-parole du Secrétaire général de l’ONU. Le Conseil de sécurité, réuni jeudi par visioconférence, s'est également déclaré préoccupé par l’importante escalade des hostilités en Libye et par l’impact possible de la pandémie du Covid-19 sur la population. Les membres du Conseil ont ainsi appelé les parties au conflit "à une désescalade urgente des combats, à cesser immédiatement les hostilités et à garantir un accès sans entrave à l'aide humanitaire dans tout le pays".