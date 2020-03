Pas moins de 17 bus sont mis, dans la wilaya de Mascara, à la disposition du personnel des secteurs de la santé et du commerce pour se déplacer suite à l’arrêt des moyens du transport collectif dans le cadre des mesures préventives pour faire face à la propagation du Coronavirus, a-t-on appris de la cellule d’information de la wilaya.

La Direction des transports a accordé une autorisation exceptionnelle à l’Entreprise publique de transport urbain et suburbain de la wilaya pour fournir 10 bus pour le transport du personnel des secteurs de la santé et du commerce au niveau de la commune de Mascara et ses environs, ainsi qu'à des transporteurs privés pour fournir 7 bus desservant dans ce cadre les lignes reliant Mascara, Sig, Mohammadia, Tighennif et Ghriss.