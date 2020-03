La wilaya d’El Bayadh a réservé 32 lits pour le confinement sanitaire et un nombre d'autres structures pour la mise en quarantaine si nécessaire, dans le cadre du programme préventif contre l’épidémie du Coronavirus (Covid 19), a-t-on appris jeudi du directeur de la santé et de la population, Benbrahim Smail.

Les 32 lits sont répartis entre les établissements hospitaliers publiques d’El Bayadh, Labiodh Sidi Cheikh et Bougtob, a-t-on précisé, signalant que des moyens humains et matériell sont mobilisés niveau de ces services dont les staffs médicaux et paramédicaux spécialisés pour intervenir dans des cas suspects. Il a été également décidé d'utiliser des structures hors des hôpitaux pour la mise en quarantaine si nécessaire, dont cinq hôtels, trois dortoirs, deux centres de formation professionnelle (CFPA) et une école de formation paramédicale, selon la même source. Dans le cadre de la prévention et de la communication constante avec les habitants de la wilaya, une ligne téléphonique verte "3030" a été mise en service jeudi au niveau de la direction de la santé et de la popula tion supervisée par quatre médecins qui reçoivent les appels et répondent à toutes les questions et préoccupations des citoyens. La même direction a également lancé une page sur Facebook pour publier diverses informations officielles et fournir des explications aux citoyens concernant la situation sanitaire dans la wilaya.