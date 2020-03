L’opération portait au départ sur un total de 150 foyers, avant que la wilaya ne renforce les moyens du comité local du CRA et lui permette d’accroitre le nombre à quelque 500 foyers, a indiqué Mohamed Delimi.

L’initiative, qui touchera l’ensemble des communes de la wilaya, avec le concours des Scouts musulmans algériens et du mouvement associatif, porte aussi sur une remise d’aides de solidarité englobant divers articles dont des produits détergents et désinfectants, ainsi que sur des conseils prodigués par les médecins et paramédicaux bénévoles sur les mesures de prévention contre Civid-19, a-t-il précisé. Toujours dans le cadre des mesures de lutte contre la propagation du nouveau coronavirus, les services de la wilaya ont signalé la fin du confinement de 51 travailleurs du groupe gazier de Reggane (Sud d’Adrar), qui se sont r évélés indemnes du virus au terme de leur isolement préventif.

Ces travailleurs, qui ont été soumis à un confinement préventif de 14 jours, avaient été en contact avec le ressortissant iranien testé positif au Coronavirus, et qui a quitté le pays après son rétablissement à l’hôpital d’Adrar, selon la même source.