Vingt résidents d'une maison de retraite des Vosges, dans l'Est de la France, sont morts "en lien possible avec le Covid-19", ont annoncé lundi l'Agence régionale de santé (ARS) du Grand Est et la préfecture des Vosges.

"Nous avons le regret de confirmer 20 décès en lien possible avec le Covid 19", ont indiqué dans un communiqué commun l'ARS et la préfecture des Vosges, précisant que l'établissement "accueille 163 personnes âgées dépendantes".

La France comptait dimanche soir 7.240 personnes hospitalisées et 674 décès, soit 112 morts de plus au cours des dernières 24 heures.