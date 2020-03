L’Entreprise nationale des industries de l’électroménager (ENIEM) a décidé d’arrêter ses activités jusqu’au 21 avril prochain, vu le taux d’absentéisme important enregistré dimanche suite à la mesure de suspension du transport, a indiqué, mardi, la direction générale de cette entreprise publique.

Dans un communiqué parvenu à l’APS, l'ENIEM a précisé que suite à la pandémie du Covid-19 et "vu le taux d’absentéisme important enregistré, durant la journée du 22 mars dernier, lié a la mesure de suspension du transport , "l’employeur et le partenaire social se voient contraints de convenir d’un arrêt de travail du 22 mars courant au 21 avril prochain". Cet arrêt d’activité est également lié à "des problèmes de dédouanement de matières premières au niveau des ports et aéroports", ajoute le même communiqué qui a sanctionné une séance extraordinaire du Conseil de direction de l’ENIEM élargi aux membres du bureau du Comité de participation tenue dimanche dernier pour débattre de la situation épidémiologique relative au Coronavirus. Suite à cet arrêt d’activité, l’ENIEM a demandé à l’ensemble des directeurs d’organiser le départ en congé de leurs personnels sur la base de trois mesures qui sont l’épuisement des reliquats de congés, anticipation sur le congé annuel 2019/2020, ou congé sans solde comme ultime mesure avec la possibilité d’obtenir une avance sur salaire sur demande du travailleur et dont ‘’le remboursement se fera selon un échéancier a déterminer’’, est-il précisé dans le même communiqué, signé par le P-dg de l’ENIEM, Djilali Mouazer. Des permanences seront mises en place au niveau des différentes structures notamment pour les fonctions approvisionnement, transit, gestion de la paie, afin de préparer la reprise d’activité, avec la recommandation de mettre à la disposition des travailleurs retenus tous les moyens de protection nécessaires a la prévention du coronavirus, est-il souligné.