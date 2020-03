Pas moins de 4.557 médecins spécialistes et paramédicaux sont mobilisés dans la wilaya d'El Tarf dans le cadre de la lutte contre la propagation du Coronavirus, ont indiqué mardi les services de wilaya dans un communiqué.

''Tous les moyens nécessaires de protection et d'intervention ont été mobilisés pour contrer cette pandémie'', indiqué le document, détaillant que sur les 775 voyageurs rapatriés par voie terrestre, entrés par les postes frontaliers d'Oum T'boul et El Ayoune d'El Tarf, 302 ont été placés en confinement sanitaire dans 5 hôtels et un Centre de formation professionnelle. Ces structures d'accueil sont dotées de l'ensemble des moyens de prévention et de protection des pensionnaires, qui sont pris en charge par deux psychologues et un médecin de la direction de l'Action social (DAS), ont assuré les services de wilaya.

Par ailleurs, les services de la wilaya assurent que les 56 bureaux de poste que compte El Tarf sont fonctionnels et que l'ensemble des mesures nécessaires ont été prises pour assurer des retraits ordinaires de liquidités, notamment au niveau des zones urbaines à forte densité. Le transport des personnes assurant la continuité du service public et le maintien des activités vitales en cette période de propagation du coronavirus a été, lui aussi, garanti par un plan de transport mis en place, conformément aux dispositions prises par l'Etat, a-t-on encore souligné. Des dispositions ont été en outre prises pour garantir la continuité des prestations internet, a-t-on rassuré. Les services de la wilaya ont évoqué les dispositions prises en matière d'approvisionnement en produits de large consommation, principalement la semoule, qui a connu une vive tension, relevant que l'approvisionnement des populations se fait d'une manière ''régulière'' et les prix son ''relativement '' stables. La wilaya d'El Tarf dispose d'une capacité de production de 3.800 quintaux de semoule par semaine. Cette quantité est ''suffisante'' pour répondre aux besoins de la population, a-t-on noté. La wilaya a fait également état de la poursuite des opérations de désinfection et de nettoyage à travers ses 24 communes, indiquant qu'en plus de 22 camions citernes, 60 pompes et 300 agents mobilisés, cette action de salubrité publique a vu la participation des plusieurs services ainsi que l'implication du mouvement associatif, des citoyens et fellahs de la rég ion. Pas moins de 500 litres de désinfectants ont été acquis pour mener à bien cette vaste campagne de désinfection touchant les sept daïras de la wilaya frontalière, a-t-on rappelé.