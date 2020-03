Le nombre de nouveaux chômeurs a explosé aux Etats-Unis, avec plus de trois millions de nouvelles demandes d'allocations chômage la semaine passée, un afflux inédit, dans une économie stoppée net par la pandémie de coronavirus.

Ce sont ainsi 3,3 millions de personnes qui ont fait une demande d'allocations chômage au cours de la semaine du 15 au 21 mars. Soit 3 millions de nouveaux demandeurs supplémentaires par rapport à la semaine précédente, qui avait enregistré 282.000 nouvelles demandes.

Il s'agit d'un niveau jamais vu aux Etats-Unis, le précédent record datant d'octobre 1982 avec 695.000 nouvelles demandes.

A 3,5% en février, le taux de chômage était jusqu'alors le plus faible depuis un demi-siècle.

Il devrait bondir lors de la publication le 3 avril du chiffre mensuel, le secrétaire d'Etat au Trésor Steve Mnuchin ayant évoqué, dans le pire scénario, un taux record de 20%. "La hausse extraordinaire des premières demandes est due aux effets (de l'épidémie) de Covid-19", relève le département du Travail dans son communiqué publié jeudi.

Le département du Travail précise que ce sont principalement les services, en particulier l'hébergement et la restauration, qui sont frappés, mais il cite également "les soins de santé et l'assistance sociale, les arts, les divertissements et les loisirs, les industries du transport et de l'entreposage et de la fabrication".

Plus de la moitié des Américains sont désormais appelés à rester chez eux, afin d'éviter au virus de se propager.

Les mesures de confinement mises en place, à des degrés divers, dans plusieurs métropoles ou Etats du pays --y compris les plus peuplés comme la Californie et New York--, ont contraint restaurants et commerces à fermer temporairement, et ont lourdement affecté des secteurs comme les transports ou le tourisme.

Les analyses les plus optimistes tablaient sur seulement 525.000 nouvelles demandes, quand d'autres attendaient plusieurs millions.

Les analystes d'ING ont relevé que les lignes téléphoniques et les sites internet ont été saturés "lorsque les gens se sont inscrits. Des millions d'autres déposeront leur demande dans les semaines à venir". Cette flambée du nombre de chômeurs n'a toutefois pas effrayé Wall Street, qui a terminé la journée en nette hausse.