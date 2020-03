Le Premier ministre portugais, Antonio Costa, a critiqué jeudi soir une position des Pays-Bas qui auraient suggéré d'enquêter sur un manque de marge budgétaire de certains pays européens pour faire face à la pandémie du Covid-19, rapportent des médias locaux.

"Ce discours est répugnant dans le cadre d'une Union européenne. C'est vraiment le mot: répugnant", a déclaré M. Costa lors d'une conférence de presse à Lisbonne, à l'issue d'un Conseil européen par vidéo-confurence. Le chef du gouvernement portugais répondait à une question sur la position défendue par le ministre néerlandais des Finances,Wopke Hoekstra, selon lequel la Commission européenne devrait ouvrir une enquête afin de comprendre pourquoi certains pays membres ne disposant pas de marge budgétaire pour répondre à la crise sanitaire. Selon la presse néerlandaise, M. Hoekstra a déclaré à plusieurs reprises cette semaine que certains pays auraient dû économiser davantage ces dernières années pour absorber les coûts entraînés par la pandémie. "Ce type de réponse est d'une inconscience absolue et cette mesquinerie r écurrente mine totalement ce qui fait l'ésprit de l'Union européenne et représente une menace pour l'avenir de l'Union européenne", a ajouté M. Costa. "Personne n'est disposé à entendre à nouveau des ministres des Finances néerlandais comme ceux que nous avons entendu en 2008 et dans les années qui ont suivi", a-t-il poursuivi en référence à Jeroen Dijsselbloem, prédécesseur de M. Hoeskstra et ancien président de l'Eurogroupe, très critiqué par les pays du Sud de l'Europe pour sa gestion de la crise de la dette au sein de la zone euro.