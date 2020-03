Dans un bulletin sur le bilan de la colonisation dans la vallée du Jourdain, M. Erekat, cité par l’agence palestinienne de presse WAFA, a souligné que l’intensification de la colonisation dans la vallée du Jourdain et la région de la mer Morte, "fait partie de la mise en œuvre du plan d'annexion".

Se basant sur le document publié mardi par le Département des affaires des négociations, M. Erekat a fait savoir aussi, "qu’Israël recours à 12.700 colons israéliens, pour exécuter ses plans, et qu’il ne reste que 5% des terres de la vallée du Jourdain pour les 55.000 palestiniens qui y résident". Le responsable palestinien a rappelé à ce sujet que quatre nouveaux avant-postes ont été construits 2019, et 110 autres ont été ajoutés aux colonies existantes dans la même région. Concernant l'eau, les autorités d'occupation israéliennes "volent 94% de l'eau de la vallée du Jourdain, en plus de la saisie de 100.000 dunums de terres, en déclarant cette région de zone militaire fermée, avant de la transférer aux colons", a ajouté M. Erekat, rappelant que le plan

"Trump-Netanyahu" de colonisation et d'annexion, est basé sur l'annexion de la vallée du Jourdain et de la mer Morte. La vallée du Jourdain qui couvre plus d'un cinquième du territoire de la Cisjordanie, subi presque quotidiennement, des attaques des forces militaires de l’occupation et également des colons, dans une tentative de vider la vallée du Jourdain de ses habitants palestiniens, au profit de l’expansion coloniale.

Depuis le début de son occupation militaire en 1967, les autorités israéliennes s’approprient systématiquement les terres palestiniennes pour l’établissement et l’extension de colonies israéliennes illégales dans la vallée du Jourdain, et exploitent illégalement les ressources naturelles palestiniennes de la région, selon l’organisation palestinienne des droits de l’homme "Al-Haq".