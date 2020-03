Les autorités tunisiennes ont élevé le statut d'alerte maximale de leurs forces militaires et sécuritaires déployées le long de la frontière avec la Libye (sud-est) en prévention de toute urgence à la lumière des récents affrontements armés du côté libyen, a annoncé jeudi le ministère tunisien de la Défense.

Le ministère tunisien de la Défense nationale a fait savoir, jeudi, que l'institution militaire a élevé son niveau de vigilance et de promptitude pour surveiller tout mouvement suspect et faire face à tout danger, en coordination avec les forces de sécurité nationale et la Garde nationale, rapporte l'agence TAP dans ce sens.

Cette mesure "s'inscrit dans le cadre du suivi de la situation sécuritaire au niveau des frontières terrestres et maritimes avec la Libye", précise le département dans un communiqué. Elle a été prise à l'issue d'une séance de travail ministérielle consacrée à la situation sécuritaire à la frontière Est du pays présidée par le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh.