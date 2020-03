Dans une lettre transmise jeudi, WSRW a demandé à Continental de clarifier la portée de ces négociations et si le nouveau contrat avec l’OPC allait limiter son engagement au Maroc proprement dit ou sera -t-il étendu de manière extraterritoriale au territoire non autonome du Sahara occidental. L’entreprise d'ingénierie, basée à Hanovre, a déclaré qu’elle négociait actuellement un nouvel accord avec l’OCP qui exploite illégalement les phosphates des territoires sahraouis occupés Par le biais de sa propre filiale ContiTech, Continental joue un rôle clé dans la maintenance de la courroie transporteuse de 100 km de long qui transporte la roche phosphatée de la mine de Bou Craa jusqu'à la mer, d'où elle e st expédiée à des clients à l'international.

Le contrat actuel entre l'OCP et ContiTech, qui comprend les travaux sur la courroie transporteuse du Sahara occidental, expire le 20 juin prochain. L’observatoire a rappelé à l’adresse de l’entreprise allemande qu’une grande partie du territoire du Sahara occidental est occupé depuis 1975 par le Maroc qui de ce fait ne dispose d’aucun droit d’exporter ce minerai.

Le 16 mars dernier huit organisations allemandes ont appelé conjointement Continental à "se conformer à sa responsabilité d'entreprise et à ne pas apporter un soutien économique à l'occupation marocaine de parties du Sahara occidental, en violation du droit international". Le minerai de phosphate illégalement exploité par le Maroc au Sahara occidental représente la plus grande source de revenus pour le gouvernement marocain dans ce territoire non autonome.

Chaque année, le Maroc exporte entre 1 et 2 millions de tonnes de ce minerai, en violation du droit international en l’utilisant aussi dans son lobbying politique afin de gagner le soutien d’autres pays à son occupation illégale.

Le Front Polisario, seul représentant légitime du peuple sahraoui, s’est toujours ouvertement opposé à ce pillage, et l’a exprimé devant l'ONU à toute occasion, et aux entreprises concernées.