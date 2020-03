La direction de Naples SSC (Serie A italienne de football), serait en train de réfléchir à une résiliation à l’amiable du contrat du défenseur international algérien, Faouzi Ghoulam, rarement utilisé depuis le début de la saison, rapporte vendredi le quotidien régional italien Cronache di Napoli.

«Les responsables Napolitains veulent économiser trois millions d’euros dans ce dossier pour réinvestir lors du prochain mercato d’été au poste d’arrière gauche», explique la même source.

Ghoulam (29 ans), qui peine à retrouver la plénitude de ses moyens en raison de blessures à répétition, compte cinq apparitions seulement en Serie A, dont trois titularisations, depuis le début de la saison, et une seule convocation seulement en Ligue des champions.

Le latéral gauche algérien n’a toujours pas réussi à retrouver d'une manière régulière les terrains depuis sa rupture des ligaments du genou droit contre Manchester City en novembre 2017.

Il a d'ailleurs fait l’impasse sur la dernière CAN-2019 remportée par l'Algérie en Egypte pour mieux revenir cette saison. Le latéral gauche algérien avai t rejoint Naples en janvier 2014, en provenance de l'AS Saint-Etienne (Ligue 1/ France), pour un contrat de quatre ans et demi qu’il avait prolongé en décembre 2017 jusqu'en 2022.

La Serie A italienne a été suspendue depuis quelques semaines en raison de l'épidémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

L'Italie est le pays le plus le touché par le Covid-19 avec un dernier bilan faisant état de plus de 80.000 personnes infectées, dont 8215 morts.