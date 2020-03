Le conseil d’administration de la Banque mondiale est en train de boucler un plan d’aide dont le montant pourrait atteindre 160 milliards de dollars (146 milliards d’euros) sur les 15 prochains mois pour atténuer l’impact de la pandémie de coronavirus, a rapporté jeudi l'agence Reuters citant David Malpass, le président de l’organisation internationale dédiée au développement.

"Les objectifs sont de raccourcir le délai avant la reprise, de créer les conditions de la croissance, de soutenir les petites et moyennes entreprises et de contribuer à protéger les pauvres et les personnes vulnérables", a indiqué M. Malpass dans un communiqué publié après la réunion par téléconférence du G20, a pousruivi la même source.

La Banque mondiale a déjà approuvé 14 milliards de dollars de prêts et d’aides afin de renforcer les moyens médicaux face à la pandémie.

David Malpass a précisé jeudi que la Banque avait lancé des projets liés au Covid-19 dans 56 pays et qu’il encourageait d’autres organismes multilatéraux de développement à participer à des financements en commun.

"Je suis particulièrement préo ccupé par les pays pauvres et densément peuplés, comme l’Inde, où la faiblesse des systèmes de santé nécessite des investissements massifs dans le capital humain, les moyens matériels et les infrastructures", a-t-il, en outre, souligné.