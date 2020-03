Au niveau africain dominé par le Nigeria 38e mondial (+1), les Algériennes ont également reculé d'une place (10e), derrière le Cameroun (51e/ -2), l'Afrique du Sud (53e/ +2), le Ghana (60e), la Côte d'Ivoire (63e), la Guinée-Equatoriale (71e), la Tunisie (78e), le Maroc (81e), et le Mali (83e/ -1). «Qualifiée pour le prochain tournoi olympique de football féminin, la Zambie compte parmi les équipes à avoir bien débuté son année 2020. La Zambie (100e, +6) connaît la plus forte progression grâce à sa victoire surprise contre le Cameroun au dernier tour des éliminatoires africaines», expliqué la Fifa. Au sommet de la hiérarchie, les Etats-Unis (1e) poursuivent leur règne sans partage au bénéfice de leur victoire finale à la SheBelieves Cup, à domicile, mais l'Allemagne (2e) a pu réduire l'écart grâce à une Coupe de l’Algarve réussie lui ayant permis d’engranger 12 points, plus que quiconque au sein du Top 10. Le classement mondial compte l'intégration d'une nouvelle équipe, la Gambie (113e) faisant passer le nombre d’équipes à 159, soit le deuxième plus gros total enregistré. La prochaine édition du classement mondial féminin sera publiée le vendredi 26 juin 2020.



Top 10 du classement mondial féminin :

1)- Etats-Unis (2181 pts)

2)- Allemagne (2090 pts)

3)- France (2036 pts)

4)- Pays-Bas (2032 pts)

5)- Suède (2007 pts)

6)- Angleterre (1999 pts)

7)- Australie (1963 pts)

8)- Brésil (1958 pts)

--). Canada (1958 pts)

10- Corée du Nord (1940 pts).