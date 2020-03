La Chambre de l’artisanat et des métiers d'Oran a mis 3.000 masques de protection à la disposition de la Direction locale de la santé et de la population, a-t-on appris mardi du directeur de la CAM.

Les masques ont été conçus par sept (7) artisans bénévoles activant dans le domaine de la couture et du tissage afin de contribuer dans les efforts conjugués pour faire face à la propagation de la pandémie du Coronavirus, a souligné Nouredine Mehtar, ajoutant que cette initiative de solidarité est lancée en coordination avec les membres de l'Assemblée populaire de wilaya (APW) et après consultation de la Direction de la santé et de la population d'Oran.

L’opération de fabrication de ce type de produits de protection se poursuivra chaque fois que la matière première appropriée est disponible, selon la même source, sachant que la qualité du tissu utilisé dans la couture des masques est faiblement disponible, en plus du fait que les magasins de vente du tissu sont fermés, sans omettre les difficultés du transport et déplacements des artisans pour participer à l'initiative en raison de la conjon cture sanitaire actuelle.