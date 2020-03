Les services de Sûreté de la wilaya de Médéa ont animé des émissions sur les ondes de la radio locale pour sensibiliser les citoyens aux dangers de la propagation du Coronavirus, a indiqué, mardi, un communiqué des mêmes services.

"Dans le cadre du plan sécuritaire préventif adopté par les services de Sûreté de Médéa portant sensibilisation des citoyens aux dangers de propagation du Coronavirus, les services de Sûreté de Médéa ont animé des émissions sur les ondes de la radio locale de Médéa pour sensibiliser aux dangers de la contamination au Coronavirus, en y associant les différents intervenants des secteurs de la santé, des transports et du commerce, outre la Gendarmerie nationale et la Protection civile", a précisé la même source.

Les participants à ces émissions ont donné des conseils et des recommandations en vue d'éviter la contamination à ce virus et expliqué aux auditeurs le comportement à adopter face aux cas suspects, appelant les citoyens à contacter les services de santé via les numéros verts et à rester chez eux pour préserver leurs santé et celle des autres.