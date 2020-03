Quelque 200 quintaux de produits alimentaires (semoule, farine et couscous) destinés à la spéculation, ont été saisis mardi dans un hangar à Laghouat par les éléments de la sureté de wilaya, a-t-on appris auprès de ce corps sécuritaire.

L’opération a donné lieu à l’arrestation de deux individus (30 et 65 ans), qui seront, une fois le dossier de procédures pénales finalisé, présentés devant le Procureur de la République du tribunal de Laghouat pour "spéculation et pratiques commerciales frauduleuses", a précisé le chargé de la communication de la sureté de wilaya par intérim, Mohamed Ben Nissane.

Les brigades mixtes de lutte contre la fraude, composées des éléments de la sureté de wilaya, des services du Commerce, des services vétérinaires et ceux de la commune, mènent actuellement des opérations de contrôle général des commerces, afin de lutter contre toute forme de pratiques commerciales illicites et frauduleuses, ajoute la source.