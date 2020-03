Ces placements, retenus dans le cadre du système dit "classique", ont été entrepris par l'antenne de wilaya de l'emploi (AWEM) dans le secteur économique notamment, ont indiqué les services de la wilaya dans un rapport d'activités de différents secteurs de 2019.

Les statistiques du marché de l'emploi à Ouargla font ressortir un nombre de 4.882 offres d'emploi, pour 17.483 demandeurs inscrits, dont 4.187 universitaires, 7.015 diplômés de la formation professionnelles et 6.281 personnes sans qualification, a-t-on précisé.

Concernant l'entreprenariat, 309 emplois directs ont été générés l'an dernier, grâce au financement de 102 micro-entreprises par le biais de l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes (ANSEJ) et de la Caisse nationale d'assurance chômage (CNAC), selon la même source. Ces micro-entreprises sont réparties sur divers créneaux économiques, dont les services, le bâtiment et travaux publics, l'hydraulique, l'agriculture, l'industrie et l'artisanat, a-t-on signalé.

L'antenne d'Ou argla de l'ANSEJ a fait état d'un total de 126 emplois créés dans 37 projets financés au titre des formules dites triangulaires (apport personnel, banque et ANSEJ) et bipartite (apport personnel et ANSEJ), en plus de 86 dossiers validés sur 366 déposés. Pour sa part, la CNAC a enregistré, durant la même période, la création de 183 emplois dans 45 micro-entreprises entrées en activité, alors que le nombre de dossiers approuvés a atteint les 68 sur un total de 454 dossiers déposés.