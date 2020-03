Les compagnies d’assurances algériennes ont soumis au ministère des Finances une proposition leur permettant le prolongement systématique, d'un (1) mois, la validité des contrats d’assurance automobile pour les particuliers, a indiqué mardi le P-dg de la Société Nationale d'Assurance (SAA), Nacer Sais., Cette proposition a été formulée par L’Union algérienne des sociétés d’assurance et de réassurance (UAR) "afin d’accompagner les citoyens en cette période de propagation du virus Corona et leur éviter les déplacements aux agences pour renouveler leur contrat d’assurance automobile", a précisé M. Sais.

La mesure, discutée dans le cadre des réunions de l’UAR, regroupant la majorité des compagnies d’assurances algériennes publiques et privées, a été proposée au ministère de la tutelle, a souligné le responsable, ajoutant que les compagnies d’assurances, « attendent l’approbation du ministère pour sa mise vigueur".

M. Sais a, en outre, expliqué que cette suggestion concerne uniquement les "clients particuliers", car "il y’a des canaux administratifs avec les e ntreprises qui sont toujours opérationnels pour le traitement de leurs affaires".

En cas d’approbation, " les clients ne seront pas obligés de se déplacer aux agences" , a assuré le responsable, expliquant que "même les services de sécurité seront informés, donc, l’automobiliste ne sera pas inquiété de circuler avec un contrat d’assurance expiré depuis moins d’un mois".

Des sources proches de de l’UAR ont affirmé à l’APS que cette suggestion faite à la Commission de supervision des assurances auprès du ministère des Finances propose de prolonger les contrats d’assurances automobile jusqu’au 30 avril avec possibilité de prolongement jusqu’au 31 mai si les risques de propagation du Coronavirus demeurent d’actualité.

En cas de sinistre ou d’accident, dont la réglementation permet un délai de sept (7) jours pour sa déclaration auprès l’agence d’assurance, la proposition suggère aussi la prolongation de ce délai jusqu’au 30 avril ou 31 mai ou jusqu’à la réouverture des agences, soit selon l’évolution des mesures prises par les pouvoir publics dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus, ont expliqué les mêmes sources.

==Renouvèlement à distance chez les assureurs privés== Par ailleurs, en attendant l’approbation de prolongation systématique des contrats d’assurances automobile pour les particuliers, certaines compagnies d’assurances privées ont déjà lancée le renouvèlement à distance des contrats d’assurances automobiles pour leurs clients.

C’est le cas de la Compagnie Alliances Assurances, dont le P-dg, Hassen Khelifati, a indiqué à l’APS que "sa compagnie a recouru à cette option pour accompagner les mesures de confinement prises par les pouvoirs publics".

M. Khelifati a expliqué que désormais, un client possédant déjà un contrat d’assurance auprès de sa compagnie peut appeler son agence, envoyer la carte grise et son permis de conduire, par e-mail ou un fax, afin que le contrat soit renouveler systématiquement.

Interrogé sur le risque qu’un véhicule soit assuré automatiquement, alors qu’il est sinistré, M. Khelifati a expliqué que sa compagnie "exige la présence du véhicule pour les nouveaux contrats d’assurances, car s’il était déjà couvert par un contrat d’assurance de notre compagnie, le véhicule est considéré assuré et le sinistre est pris en charge".

Mieux encore, M. Khelifat a annoncé que sa compagnie a lancé une compagne de solidarité avec les habitants de la wilaya de Blida, entrée en confinement général de dix (10) jours à partir d’aujourd’hui, en offrant à ses clients dans cette wilaya "une prolongation systématique et gratuite de leur contrat d’assurance véh icule d’une durée de 15 jours".

Une autre compagnie privée, Générale assurance méditerranéenne (GAM Assurance) a également procédé au renouvèlement à distance des contrats d’assurance automobile au profit de ses clients.

Contactée par l’APS, une commerciale de la Compagnie, a expliqué que "cette procédure consiste à l’envoi par le client, déjà assuré, de la carte grise et son permis de conduire, par e-mail ou par fax, et la compagnie procède au renouvèlement à distance" .

Elle a précisé "le client reçoit son nouveau contrat par le biais d’une société de Taxi privée avec laquelle GAM est conventionnée pour livrer les contrats physiques aux clients à domicile".

S’agissant des sinistres, la même source a expliqué que sa compagnie « dispose d’agents qui se déplacent au domicile du client pour établir le constat de sinistre ".

Pour rappel, parmi les décisions prises par la réunion du Haut Conseil de Sécurité, tenue hier sous la présidence du Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et consacrée à l'examen et au suivi de l'évolution de la pandémie du Coronavirus dans le pays, un confinement total, à domicile, pour une durée de dix (10), renouvelables, avec interdiction de circulation de et vers la wilaya de Blida a été décidé.

Au niveau de la wilaya d'Alger, il a été décidé un confin ement de 19 heures au lendemain à 7 heures du matin.