Alors que la majorité des pays ont eu recours au confinement des populations pour stopper la propagation du coronavirus, les plateformes de jeux vidéo sur le net grouillent de monde. « Le groupe américain de télécoms Verizon a récemment fait état d'une augmentation en une semaine de 75% du trafic lié aux jeux sur ses réseaux », a constaté l’AFP, reprise par le site de la radio belge rtl.be.

Les Espagnols fortement impactés par l’épidémie avec plus de 1000 morts, ont vécu un moment intense à l’occasion de la tenue d’un derby virtuel ; un match de football sur un terrain virtuel animé par deux joueur vedettes du championnat : « La Liga a beau avoir été suspendue, un derby sévillan a bien eu lieu le jour J, devant un public digne des plus grands stades: le 15 mars, deux footballeurs pros du Bétis et du FC se sont affrontés sur le jeu vidéo Fifa 2020, sous les yeux de 60.000 internautes », peut-on lire sur le même site. Tout en ‘’priant’’ pour que le réseau internet résiste à cette demande en explosion, les plateformes ont redoublé d’efforts et mobilisé leurs employés pour faire vivre ces moments de communauté aux gamers.

