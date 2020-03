L’Organisation nationale des éditeurs de livres (ONEL) a annoncé des remises sur la totalité de ses parutions et des "offres spéciales" avec titres gratuits, eu égard aux mesures prises pour faire face au coronavirus, selon un communiqué publié, mardi, sur son compte Facebook.

Cette initiative intervient à titre "d’accompagnement et de soutien moral" aux lecteurs durant cette période de confinement instaurée pour contrer la propagation de la pandémie du coronavirus, ajoute le communiqué. L’ONEL appelle également les libraires, les services de messagerie, ainsi que tous les intervenants au niveau de la chaîne de distribution du livre à "pratiquer les remises maximales qui leur sont possible" dans ce contexte exceptionnel où le sens de "la solidarité entre Algériens doit être à son paroxysme".

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a décrété, lundi, le confinement total, pour une durée de dix jours, pour la wilaya de Blida et un confinement partiel à Alger. La décision a été prise au cours d'une réunion de Haut Conseil de Sécurité, présidée par le Président Tebboune, consacrée à l'exame n et au suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus en Algérie.