Le Centre des arts et des expositions de Tlemcen (CAREX) propose au public une série d'activités virtuelles, suite à la fermeture des établissements culturels dans le cadre des dispositions préventives contre le coronavirus, a indique son directeur, Amine Boudefla.

L'établissement, a ajouté M. Boudefla, vient de diffuser sur sa chaine Youtube, une vidéo comprenant des photographies retraçant le parcours de la wilaya cinq historique et ce pour marquer la célébration de la fête de la victoire coïncidant avec le 19 mars. L'exposition, qui était programmée dans les écoles se retrouve sur le Web sous forme de vidéo comprenant des séquences sur la wilaya historique, la présentation de ses chefs historiques comme Larbi Ben M'hidi, Abdelhafid Boussouf, Houari Boumediene et le colonel Lotfi. La vidéo-exposition permet entre autres aux internautes de découvrir les différentes batailles livrées dans la wilaya historique, des moudjahidine et moudjahidate, le corps médical ainsi que plein d'autres contenus ayant marqué la wilaya lors de la Guerre de libération nationale. La vidéo sera suivie, a ajouté le responsable, d'un con cours en ligne destiné aux enfants. Les questions porteront sur le contenu de l'exposition mais aussi sur des hauts faits de la Révolution. Par ailleurs, le CAREX propose des vidéos sur le patrimoine sur sa chaine Youtube, sa page facebook et son site officiel. Une Série de vidéos intitulées "Ahkili Tlemcen" et axées sur les fortifications et les mosquées, sera proposée au public. Un concours sur le patrimoine est aussi programmé pour les enfants et des livres seront offerts aux gagnants, a précisé M. Boudefla, soulignant que le CAREX mettra au fur et à mesure des vidéos pour apprendre le dessin aux enfants, ainsi que des contes algériens. Et, des films produits par le ministère de la Culture seront diffusés dans cadre des programmes "Ciné enfants" et "Ciné plages". Aussi, le directeur du CAREX a annoncé avoir lancé dans le cadre de la sensibilisation sur le coronavirus en collaboration du mouvement associatif, une campagne d'information et de distribution de prospectus, de bavettes, de gants et de produits de nettoyage. La campagne a été lancée samedi dernier à travers la daira de Ghazaouet et va se poursuivre à Maghnia, Nedroma, Honaine et Souhalia, pour toucher progressivement toutes les dairas de la wilaya.