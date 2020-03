Le chargé de la communication à la direction de la Protection civile de la wilaya d'Alger, le lieutenant Khaled Benkhalfallah a affirmé mardi que les agents et médecins relevant de ce corps étaient pleinement opérationnels pour lutter contre la propagation du coronavirus, et ce à la faveur des mesures prises et les moyens humains et matériels mobilisés.

Tous les agents de la Protection civile, les médecins et les fonctionnaires du secteur à la wilaya d'Alger sont mobilisés pour faire face à la propagation du coronavirus, et ce en application des instructions de la Direction générale de la Protection civile, a fait savoir le lieutenant Khaled Benkhalfallah dans une déclaration à l'APS, assurant que toutes les mesures ont été prises et tous les moyens humains et matériels mis en place pour prendre en charge les cas suspects. Il a fait état, à cet égard, de l'installation, au niveau de l'unité principale d'El Harrache, d'une cellule de crise est formée de médecins et d'officiers relevant de la Protection civile d'Alger, précisant que ce cen tre de coordination opérationnelle est chargé de suivre, 24/24h, la situation et l'évolution de la pandémie à travers le territoire de la wilaya d'Alger. Relevant que le centre reçoit des appels téléphoniques de citoyens se renseignant sur les symptômes du coronavirus et les moyens de prévention, il a indiqué que la majorité des appels reçus proviennent de citoyens présentant des symptômes de rhume ou de maladies chroniques et ne concernent nullement une atteinte au coronavirus.

Le citoyen est devenu plus conscient quant à la gravité du virus, a-t-il dit.

Toutes les unités de la wilaya d'Alger ont été dotées d'ambulances équipées et stérilisées, de vêtement et de matériels médicaux (bavettes, gants et lunettes médiales) devant garantir la sécurité des éléments de la Protection civile lors des opérations d'évacuation des personnes suspectées d'être atteintes du coronavirus, a indiqué le lieutenant Benkhalfallah. Les ambulances sont systématiquement stérilisées après chaque intervention, même pour les interventions concernant les accidents de la route, les incendies et autres. Aussi, un dispositif de sécurité a été mis en place au niveau du Port d'Alger et de l'Aéroport international, Houari Boumediene pour assurer la protection et l'accompagnement des passagers venus de différentes destina tions vers les zones de confinement en collaboration avec les différents services, entre autres, la santé et la Sûreté nationale, a ajouté le lieutenant Benkhalfallah.

Mettant en avant la disposition de toutes les unités de la protection civile de la wilaya d'Alger pour parer à toute urgence, le responsable a fait état de la mobilisation de 2.600 agents et 28 médecins, en sus des équipements et des ambulances médicalisées.

Les agents de la protection civile ont déjà reçu une formation en matière de prévention contre l'épidémie et de traitement des cas suspects, a-t-il poursuivi.

Outre l'organisation des campagnes de sensibilisation au profit des citoyens aux précautions à prendre et les règles d'hygiène à respecter dans ces cas, les agents de la protection civile participent à la stérilisation des centres de gériatrie, de l'enfance assistée et les places publiques en collaboration avec les service de la Sûreté, les entreprises locales de nettoyage et d'assainissement et les acteurs de la société civile, a-t-il encore dit.

La direction de la protection civile d'Alger avait déjà effectué des visites à des centres et des espaces qui pourraient être utilisés pour le confinement, tel que le stade 5 juillet, Mohamed Boudiaf, a-t-il dévoilé, rappelant que onze (11) établissements hôteliers à Alge r ont été consacrés à cet effet.

M. Benkhalfallah a invité les citoyens à observer les mesures de prévention et à respecter les horaires de confinement partiel décrété à Alger de 19h00 à 07h00.