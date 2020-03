Selon la même source, Cital a décidé de faire don de son stock actuel "ainsi que l’approvisionnement de stock additionnel de masques, gants, combinaisons jetables, gels et appareils de distribution des gels désinfectants au profit des personnels soignants au niveau des hôpitaux de Blida et de Boufarik, considérés comme l'épicentre de l’épidémie du nouveau coronavirus (COVID-19)".

Ce don est composé de distributeurs, de bidons de 5 litres et de bouteilles de 500ML de gel hydro-alcoolique, de gants en latex, de charlottes et de masques FFP2 et FFP NR ainsi que de tenues jetables. Cette initiative, poursuit le communiqué, intervient face à une éventuelle pénurie des protections de base indispensables pour les personnels soignants.

De plus, suite au x mesures prises par les pouvoirs publics de suspendre temporairement les transports en communs notamment le transport par tramway, Cital a décidé compte tenue l’absence du besoin de désinfecter les rames quotidiennement pendant cette période, souligne l'entreprise publique.

"Le devoir guidera nos actions, et nous affirmons que nous allons poursuivre dans cette voie pour contribuer à la mise en place d'un solide cadre de solidarité nationale, chacun avec les moyens qu’il dispose, jusqu'à ce que nous gagnerons ensemble, a affirmé la présidente de CITAL, Wahida Chaab.

Dans le même cadre, une équipe de volontaires de CITAL, équipée des protections nécessaires, a été mobilisée pour installer les distributaires automatiques de gels désinfectants au niveau des services concernés. "Par la même occasion, et compte tenu la gravité de la situation à laquelle fait face le pays, Cital appelle les entreprises publiques et privées du secteur économique à puiser dans leurs réserves pour en faire don aux services de santé afin de combattre ensemble cette pandémie du nouveau virus COVID19", conclut le communiqué.